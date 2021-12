L’AQUILA – Confermata anche in appello la condanna a 27 anni di carcere per Simone Santoleri, figlio della pittrice Renata Rapposelli, mentre per l’ex marito Giuseppe Santoleri la pena è stata ridotta da 24 a 18 anni. I due, secondo la Procura, avrebbero ucciso la donna al termine di una lite per questioni economiche.



Renata Rapposelli pittrice originaria di Chieti ma che da anni viveva ad Ancona sarebbe arrivata a Giulianova per incontrare l’ex marito e il figlio il 9 ottobre 2017. Da lì si erano perse le sue tracce, alcuni amici ne avevano denunciato la scomparsa. Ma di lei non si seppe più nulla, fino ad un mese dopo, il 10 novembre 2017, quando il suo cadavere venne ritrovato nel comune di Tolentino, in un fosso vicino al fiume Chienti.