ANCONA – Dopo le scosse di terremoto del 9 novembre scorso continua il lavoro dei Vigili del fuoco per le verifiche di stabilità e i sopralluoghi nelle province di Ancona e Pesaro. Sono stati finora 1716 gli interventi fatti di cui 1152 ad Ancona e 564 a Pesaro. Nella giornata di oggi un negozio è stato reso inagibile ad Ancona in attesa della messa in sicurezza da parte dei titolari. In giornata c’è stato anche un incontro presieduto dalla presidente di Anci Marche e sindaca di Ancona Valeria Mancinelli con i rappresentanti dei comuni di Pesaro, Fano, Mondolfo, Fabriano, Senigallia, Falconara e Ancona. La stima dei danni è ingente e si richiede l’erogazione di fondi straordinari.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha avuto inoltre un incontro con il ministro alla protezione civile Musumeci a Roma per la questione alluvione di ormai due mesi fa per cui si stimano danni per un miliardo. In questo caso si stimano danni per un miliardo. Scrive Acquaroli sul suo profilo Fb: “Dopo gli incontri della scorsa settimana con il Sottosegretario Mantovano, oggi a Roma ho incontrato il Ministro Musumeci a cui abbiamo rappresentato un quadro chiaro della situazione legata all’alluvione che ha colpito le Marche lo scorso settembre.

L’obiettivo principale resta quello di individuare gli interventi di mitigazione del rischio, il ripristino delle opere pubbliche e il sostegno alle imprese e famiglie duramente colpite. Nel corso del nostro incontro abbiamo discusso anche della situazione verificatasi con le scosse sismiche dei giorni scorsi, appena il quadro della situazione e dei danni registrati sarà più chiaro ci aggiorneremo anche rispetto a questa vicenda.