Domenica 19 ottobre 2025, il Centro Commerciale Val di Chienti di Piediripa di Macerata si prepara ad accogliere una grande giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della partecipazione collettiva.

In programma la prima edizione della Val di Chienti Charity Run for CorriADMO, una camminata ludico-motoria pensata per coinvolgere famiglie, scuole, associazioni e sportivi, con l’obiettivo di sostenere le attività di ADMO Macerata e valorizzare il tessuto associativo e scolastico del territorio.

Una mattinata di sport e solidarietà

L’appuntamento è fissato per le ore 9.30, con partenza dal piazzale del Centro Commerciale.

Tre i percorsi disponibili – 2,6 km, 4,3 km e 8 km – per permettere a tutti di partecipare secondo le proprie possibilità.

L’iscrizione ha un costo di 5 euro (gratuita per i bambini sotto i 6 anni) e dà diritto a un pacco gara con t-shirt e un prodotto in natura per i primi 1.000 iscritti. Il ricavato dell’iniziativa verrà destinato a sostegno di ADMO Macerata, delle scuole e delle associazioni partecipanti.

Ad oggi si contano già oltre 400 iscritti, grazie all’adesione di 15 associazioni del territorio e al prezioso contributo delle scuole, che stanno collaborando attivamente con la vendita dei pettorali e la raccolta delle prenotazioni.

Un sentito ringraziamento va all’Associazione AIACE, che nei giorni scorsi ha contribuito alla pulizia di una parte del percorso, rendendolo più accessibile e accogliente per tutti i partecipanti.

Il pomeriggio: ADMO Sport Festival

A partire dalle ore 14.00, l’area esterna del centro ospiterà l’ADMO Sport Festival, una vera e propria festa dello sport organizzata da ADMO Macerata.

L’anfiteatro sarà animato da esibizioni, coreografie e attività proposte dalle società sportive e palestre del territorio.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per tutta la famiglia grazie alla presenza del Vip Clown e alla musica live di Multiradio.

Durante l’intera giornata sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi al Registro Donatori di Midollo Osseo, grazie alla presenza del Centro Trasfusionale di Macerata.

Un’iniziativa che coinvolge il territorio

Ogni pettorale venduto dalle scuole o associazioni partner consentirà loro di trattenere il 50% della quota (2,50 €) per attività di autofinanziamento. Il restante sarà devoluto ad ADMO Macerata, che da anni è impegnata nella sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo.

Iscrizioni

È possibile iscriversi: Domenica 19 ottobre, dalle 7.30 alle 8.30, presso lo stand ADMO

Un progetto condiviso

La Val di Chienti Charity Run è organizzata da Emilio Mori, in collaborazione con ADMO Macerata, con il supporto del Centro Commerciale Val di Chienti, il Comune di Macerata, la Polizia Locale e numerose associazioni e volontari del territorio.

Le dichiarazioni

“Questa iniziativa è per noi molto più di un semplice evento sportivo. È un’occasione per far incontrare le persone, creare comunità, e sostenere concretamente realtà fondamentali per il territorio come ADMO Macerata, le scuole e le associazioni locali. Il Centro Val di Chienti vuole essere sempre più un punto di riferimento vivo, aperto e al servizio del territorio”,

ha dichiarato Gianluca Tittarelli, Direttore del Centro Commerciale Val di Chienti.

“CorriADMO è da anni un evento simbolo della nostra missione, nato per sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo. Fino all’anno scorso si svolgeva nel centro di Macerata, ma quest’anno abbiamo scelto di spostarci a Piediripa per dare vita a un progetto ancora più ambizioso. Grazie alla collaborazione con una realtà di grande rilievo come il Centro Commerciale Val di Chienti, potremo realizzare una giornata ricca di sport, emozioni e coinvolgimento per tutta la cittadinanza”,

ha commentato Eleonora Salvatori, Responsabile sede ADMO Macerata.

“Banca Macerata sostiene la CorriADMO sin dal primo giorno della sua ideazione, perché riteniamo la loro missione preziosa e di grande valore per la comunità. Crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di coesione, salute e solidarietà, e per questo motivo supportiamo con convinzione iniziative come questa, che uniscono l’impegno sociale alla partecipazione sportiva. Sostenere il movimento sportivo è parte integrante della mission di Banca Macerata e della nostra visione di banca vicina al territorio e alle persone”,

ha dichiarato Irene Crocieri, Responsabile Marketing di Banca Macerata.

“Il nostro territorio è ricco di associazioni che, con entusiasmo e spirito di servizio, si impegnano in prima linea per partecipare e sostenere eventi di solidarietà come questo. La Val di Chienti Charity Run for CorriADMO è un esempio concreto di integrazione, inclusione e partecipazione, capace di unire persone, scuole e realtà associative attorno a un obiettivo comune. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari e alla Polizia Municipale per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel rendere possibile una giornata così importante per la nostra comunità”,

ha dichiarato Riccardo Sacchi, Assessore al Turismo del Comune di Macerata.