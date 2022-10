La Benemerenza della Figc ricevuta direttamente dalle mani del Presidente Gravina, “un’emozione incredibile, frutto di anni d’amore per il calcio e di volontariato dedicato alla Scuola Calcio Giovane Ancona”. Sono le parole con cui Diego Franzoni, Presidente della Società dorica, ha ringraziato i vertici della Federcalcio a Roma, nel corso della cerimonia che lo ha visto protagonista.

“Questo Diploma in realtà non lo sento solo mio, ma appartiene a tutti i giovani che hanno indossato le nostre maglie, come ai loro genitori, che ci hanno dato fiducia in tutti questi anni, a partire dal lontano luglio 2004. Alcuni di questi ragazzi sono diventati professionisti, indossando maglie prestigiose come quelle della Lazio, della Fiorentina, del Sassuolo. Ma credo che a tutti – sottolinea Franzoni – siamo riusciti a trasmettere, al di là dell’aspetto tecnico, quei valori di educazione, rispetto, sacrificio e valore del lavoro che li aiuteranno nella vita, anche fuori dal campo”.

Questa targa è il suggello di una serie di grandi risultati ottenuti dalla Giovane Ancona in questi anni, come “la conquista delle fasi nazionali del campionato Allievi, dopo la vittoria del titolo regionale nel 2019 – ricorda Franzoni – la partnership sempre più stretta con l’Atalanta, che ci ha scelti per progetti di valorizzazione dello sport e dei talenti. E poi la gioia, condivisa con i ragazzi e le famiglie, quando alcuni nostri giocatori sono stati selezionati da società di serie A e B. Senza dimenticare il format “Noi in gioco per la Macroregione Adriatico Ionica”, con cui abbiamo fatto incontrare, conoscere e giocare i nostri giovani con ragazzi degli altri paesi d’Europa: che partite con Hajduk, l’Ascoli, l’Atalanta!”.

Non è un caso che anche quest’anno le iscrizioni stiano avendo ottimi risultati. “Abbiamo due campi in sintetico, uno in erba naturale, tra l’Aspio e Pietralacroce, facciamo servizio navetta con i nostri pulmini per le famiglie in difficoltà, abbiamo in segreteria la nostra VicePresidente Lorella Belvederesi coadiuvata da Daniela Graldi, sempre pronte a rispondere alle esigenze dei nostri tesserati. Basta una telefonata allo 071804349 o una mail a segreteria@giovaneancona.it”.

Tante sarebbero le persone da ringraziare. “Penso – rimarca Franzoni – a Floriano Marziali, coordinatore del Settore Giovanile Scolastico della FIGC Marche, che ha segnalato il nostro lavoro per la Benemerenza. Penso al fondatore e primo presidente Michele Maccione, il primo presidente ad Ancona a dover affrontare la burocrazia e le problematiche economico finanziarie per la trasformazione del campo di calcio dell’Aspio Vecchio in erba artificiale, contraendo con coraggio un mutuo di 400.000,00 euro. Un testimone passato oggi a un gruppo di allenatori e dirigenti capaci, appassionati e preparati, grazie anche a metodi educativi e protocolli tecnici mutuati dalla collaborazione con l’Atalanta, che è il settore giovanile per eccellenza del nostro Paese. I nostri Responsabili tecnici Sandro Santini, Marco Impiglia, Maurizio Lucarini e tutto lo staff hanno con me la bella responsabilità di portare la Giovane Ancona verso il futuro. Non vorrei dimenticare gli imprenditori che ci sono stati vicino in questi anni, ad iniziare da Sergio Schiavoni e dalla sua famiglia. Grazie anche alle Amministrazioni Comunali che si sono susseguite e alle altre istituzioni, fino al CONI, la FIGC e l’Arcidiocesi che è sempre stata presente. Non è da tutti aver schierato in campo con noi, in una giornata di festa, l’Arcivescovo Mons. Spina. Numero 10, ovviamente”.