ANCONA – Re Rolfini non fallisce dal dischetto, l’Ancona Matelica non tradisce e il Del Conero gioisce. Come sempre, costante ormai in questo campionato, coi biancorossi imbattuti tra le mura amiche. E così in una botta sola il Montevarchi è battuto, il Cesena è cancellato e il secondo posto riconquistato. La nona giornata del girone B di serie C si è aperta col pareggio casalingo della Vis Pesaro che impone il finale di 1-1 al Cesena. A Pescara una gara spettacolare alla fine finisce col successo dei padroni di casa ai danni della Fermana che però ha avuto il merito di mettere paura alla squadra di Auteri fino alla fine.

I risultati

Vis Pesaro – Cesena 1-1 (Bortolussi (C), De Respinis su rig. (VP))

Ancona Matelica – Montevarchi 2-0 (Rolfini su rig. al 33′ pt e al 28′ st)

Pescara- Fermana 2-1 (Ferrari al 41′ pt, De Marchi al 3′ st (P); Nepi al 6′ st su rig. (F))

Le formazioni

Colavitto deve rinunciare a Sereni, Delcarro e Ruani, ma recupera (almeno inzialmente per la panchina) sia Moretti che Papa. Dal primo minuto tornano Tofanari come terzino destro e soprattutto Del Sole come esterno offensivo. Faggioli centravanti. Malotti cambia sistema rispetto alla gara di Coppa Italia di fine agosto, disegnando per i suoi il 4-3-1-2.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari (Noce dal 41′ st), Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni (Farabegoli dal 29′ st); Del Sole (Moretti dal 29′ st), Faggioli (Vrioni dal 44′ st), Rolfini. All. Colavitto

MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Barranca (Martorelli dal 21′ st), Bassano, Amatucci (Mionic dal 42′ st); Carpani (Mercati dal 29′ st); Gambale (Intinacelli dal 42′ st), Jallow (Lunghi dal 21′ st). All. Malotti

Arbitro: Tremolada di Monza

Reti: Rolfini su rig. al 33′ pt e al 28′ st

Note: espulso Dutu al 25′ st per fallo in area su Faggioli. Spettatori 2578, di cui 325 abbonati e 54 ospiti per un incasso di 23.041,64 euro

La cronaca

Il Montevarchi spaventa in avvio i biancorossi (12′). Scambio nello stretto Gambale-Jallow con conclusione sbilenca di quest’ultimo che grazia Avella. Ospiti a un passo del vantaggio subito dopo il quarto d’ora: transizione nata da un possibile fallo su Iotti, Gambale in area in diagonale per Jallow che arriva in ritardo di un nulla e non riesce nel tap in vincente. Dopo averla sfangata la formazione di Colavitto prende le misure e la gara si adagia su un livello di equilibrio totale. La fiammata dell’Ancona Matelica arriva superata la mezz’ora. Mani in area su punizione di D’Eramo e per l’arbitro è calcio di rigore. Freddissimo Rolfini: dagli undici metri non sbaglia e sblocca la contesa. Gol numero cinque per il 9 biancorosso. L’altro 9, quello del Montevarchi, incorna su corner, ma non impensierisce Avella. Il finale di primo tempo è di marca dorica con Del Sole che si accende: prima va alla conclusione scaldando i guanti di Giusti, poi pennella per la testa di Rolfini che riesce soltanto a spizzare senza dare direzione. L’ultimo sussulto è firmato Gasperi: destro potente da fuori che costringe il portiere avversario a rifugiarsi un angolo.

Montevarchi sprint all’alba della ripresa. A Gambale manca ancora la mira dopo un colpo di testa. Al minuto 13 è la volta di Faggioli a far disperare il Del Conero: fuori di nulla. Stessa scena un minuto più tardi: affonda Iannoni e scarica per Del Sole che col destro, non proprio il suo piede, lima il palo in diagonale. L’Ancona Matelica fa malissimo in contropiede e ha campo per affondare con gli ospiti sbilanciati in attacco. Rolfini al 25′ è imprendibile e se ne va, poi serve Faggioli in area, abbattuto da Dutu che viene espulso. Ancora il Cobra biancorosso dal dischetto per il raddoppio e la sua doppietta personale. La seconda in campionato dopo quella alla Lucchese. A 10 minuti dalla fine sinistro velenoso di Di Renzo che non inquadra lo specchio della porta.

Rolfini dal dischetto per il vantaggio dell’Ancona Matelica

Il raddoppio dal dischetto di Rolfini

La Vis stoppa il Cesena. Parità al Benelli

Un punto a testa tra Vis Pesaro e Cesena nell’anticipo della nona giornata del girone B: finisce 1-1 al “Tonino Benelli” con le due squadre che allungano la loro striscia di imbattibilità a tre partite.

Una partita dai due volti: nel primo tempo buona prova dei ragazzi di Viali che si propongono in maniera pericolosa ma senza impensierire Farroni. Alla prima vera occasione arriva il gol del vantaggio: al 31′ è Bortolussi a staccare in maniera imperiosa sul cross dalla sinistra di Ilari e superare il portiere di casa, siglando l’1-0 in favore del Cesena. La Vis Pesaro invece sciupa una grande chance con Gucci, fermato in maniera decisiva da Nardi sotto porta e si va così al riposo.

Nei secondi 45′ di gioco meglio i padroni di casa che cercano con orgoglio e a testa bassa il pareggio mentre il Cesena si spegne strada facendo. Non si segnalano occasioni degne di nota se non un colpo di testa di Saccani ben smanacciato da Nardi. Si scivola rapidamente nella fase finale del match con l’episodio che regala una speranza ai marchigiani: Gavazzi viene steso da Nannelli in area di rigore e Moricone indica il penalty. Dagli undici metri non fallisce De Respinis ed all’82’ è 1-1 al “Benelli”. Nel finale ci prova il Cesena con Ardizzone ma non trova lo specchio della porta da buona posizione. Finisce così: pari e patta tra Vis e Cesena.