CASTELFIDARDO – Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 17 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì a San Benedetto del Tronto e Castelfidardo per il secondo turno di ballottaggio per le elezioni comunali.

A Castelfidardo, dopo un primo turno che ha visto la partecipazione di appena il 51% degli aventi diritto, sono di nuovo chiamati alle urne poco più di 16 mila elettori per scegliere tra Roberto Ascani e Gabriella Turchetti.

A San Benedetto del Tronto lo “spareggio” è tra Pasqualino Piunti e Antonio Spazzafumo: in questo caso sono coinvolti 40 mila cittadini. Al primo turno l’affluenza è stata del 59%.

La diretta su E’tv Marche. Come accaduto per il primo turno, E’tv Marche (canale 12 del digitale terrestre) sarà in diretta dal pomeriggio di lunedì per seguire insieme lo spoglio e quindi l’elezione dei sindaci delle due città.