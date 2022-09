ANCONA – Rimane invariata la situazione di viabilità nelle strade marchigiane colpite ieri notte dalle violente precipitazioni. A fare il punto è l’ANAS che non comunica variazione rispetto al bollettino diramato in mattinata. Al momento resta chiusa la strada statale 3 “Flaminia” tra Scheggia (PG) e Pontericcioli (Cantiano, PU) per una serie di frane e smottamenti che hanno interessato l’arteria per un’estensione di circa 6 km. Chiusa anche la strada statale 452 “della Contessa” da Gubbio (PG) a Pontericcioli (Cantiano) sempre a causa di una frana che ha coinvolto un ponticello. I tecnici Anas stanno effettuando rilievi e valutazioni al fine di ripristinare la circolazione in sicurezza. La strada statale 360 “Arceviese” è stata in gran parte liberata dal fango durante la notte ed è interamente percorribile da questa mattina tra Arcevia a Senigallia su almeno una corsia.

Possibili aggiornamenti sulla percorribilità della strada statale 452 “della Contessa” potrebbero arrivare domani. Ben più importanti gli interventi per liberare la strada statale 3 “Flaminia”.

Nelle strade attivi da ieri pomeriggio 34 mezzi e circa 60 operatori dell’ANAS.