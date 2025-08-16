ANCONA – Hanno agito in pieno giorno, seminando paura tra Castelfidardo e Marcelli di Numana. Due ragazzi di 16 e 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Numana e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo per rapina aggravata, tentato scippo e porto abusivo di armi.

I fatti risalgono alla mattina del 10 luglio scorso. Erano entrati in una ferramenta a Castelfidardo e avevano minacciato con un coltello la giovane commessa, urlando e costringendola a consegnare l’incasso di circa 150 euro. L’azione è durata pochi istanti, ma ha lasciato la donna terrorizzata.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Marcelli di Numana, i due hanno tentato di strappare lo zaino a una 61enne. Dopo un breve inseguimento, i militari li hanno bloccati e identificati.

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. I due adolescenti sono stati trasferiti al Centro di giustizia minorile di Bologna.