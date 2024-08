ANCONA – Tanto attesa, adesso la pioggia è arrivata sulle Marche. Già dal pomeriggio di venerdì acquazzoni si sono verificati nell’entroterra delle province di Femo e Ascoli. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo nelle Marche per l’intera giornata di sabato per temporali che di dovrebbero abbattere soprattutto lungo la costa adriatica e sulle colline, risparmiando almeno per il momento l’entroterra e le zone sui Sibillini. Il maltempo, secondo gli esperti, si attenuerà in serata per poi tornare domenica.

La mattinata di domenica sarà serena o poco nuvolosa ma con il proseguire delle ore il cielo inizierà a coprirsi fino a registrare piogge insistenti lungo la fascia costiera o collinare: rovesci e temporali che proseguiranno nel corso della giornata su tutte le Marche e persisteranno anche nelle ore notturne.

Lunedì la situazione non dovrebbe cambiare: nuvole grigie gonfie di pioggia con temporali sparsi che dureranno per l’intera giornata. Al momento l’allerta meteo è stata diramata per la sola giornata di domani, sabato 17 agosto, in attesa di vedere come si evolverà la situazione.