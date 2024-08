ALTIDONA – Due giovani allieve del Corpo della Guardia di Finanza, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 in autostrada A14 lungo la corsia sud su territorio comunale di Altidona.

Le due allieve, rispettivamente di 24 e 21 anni, entrambi residenti a Lecce, stavano viaggiando a bordo di una Lancia Y, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato e si è capovolta su se stessa in mezzo alla carreggiata.

Le due ragazze, sono state aiutate ad uscire dall’abitacolo, mentre il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario, dalla polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio e dai vigili del fuoco di Fermo.

Il personale medico ha ritenuto opportuno allertare subito l’elisoccorso per una delle due ragazze, mentre per l’altra allieva, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso in un secondo momento.

Il tratto della corsia sud interessato dall’incidente, è stato chiuso al transito per il tempo necessario a svolgere le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, per poi essere riaperto dopo la formazione di sette chilometri di coda verso nord e quattro verso sud.