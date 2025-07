CAMPIGLIONE DI FERMO – Paura ieri pomeriggio per un anziano che, dopo essere stato morso da un cane di grossa taglia, è stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale Murri di Fermo. Il fatto si è consumato a Campiglione di Fermo. L’uomo ha riportato svariate ferite in diversi punti del corpo.

Sulle cause dell’aggressione stanno lavorando le forze dell’ordine .

L’aggressione è avvenuta a distanza di pochi giorni da quella subìta, sempre a Fermo, in questo caso a Lido Tre Archi, da un bambino di quattro anni morso da un cane in un condominio e subito dopo trasportato d’urgenza al Salesi di Ancona.