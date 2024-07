APIRO – Schianto frontale tra un’auto e una moto nella tarda serata di lunedì lungo la Strada Statale 76, poco dopo l’uscita di Apiro-Mergo. Ha perso la vita il 35enne che si trovava in sella alla moto. Da quanto si apprende lo schianto è avvenuto al termine di un tratto con un restringimento di carreggiata per lavori.

Al lavoro i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, ma anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente e la polizia stradale che condurrà le indagini sul terribile incidente.