ANCONA – Tragico schianto nel pomeriggio di oggi sulla A14. Per cause ancora in fase di accertamento un camion e un’auto si sono scontrate. Il fatto è avvenuto tra il casello di Loreto e Ancona Sud, in direzione Ancona, all’altezza del km 236. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza, insieme ai vigili del fuoco e la polizia stradale.

Gli occupanti dei mezzi in gravi condizioni sono stati portati a Torrette con Icaro. Nulla da fare però per un’anziana a bordo dell’auto, deceduta sul colpo.

Il traffico è bloccato, si sono formate code di 3 km in direzione nord e di un km nella carreggiata opposta per curiosi.

IN AGGIORNAMENTO