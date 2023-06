PESARO – Paura questa mattina in zona Tombaccia a Pesaro per un incendio scoppiato in un condominio, dove una decina di persone sono rimaste intrappolate dal fumo.



Il rogo è stato causato, secondo i primi accertamenti, da un cortocircuito in un cabina elettrica, il fumo ha rapidamente invaso le scale, bloccando gli abitanti dei piani superiori.



I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere rapidamente ragione delle fiamme mentre e le persone rimaste bloccate sono state evacuate senza che nessuno rimanesse intossicato.