ANCONA – Sono meno di 50 i ricoveri per covid19 nelle Marche 11 in meno rispetto a ieri, ma nelle ultime 24 ore ci sono stati due nuovi decessi e il totale delle vittime sale a 3.028. Scendono di uno i numeri dei pazienti in intensiva (8) e di quelli in semi intensiva (17, di cui 7 a Marche Nord, 10 al Covid Hospital di Civitanova Marche), mentre i degenti dei reparti non intensivi scendono a 24 (-9).



Secondo i dati del Servizio Sanità della Regine Marche nell’ultima giornata ci sono stati anche 4 dimessi. Restano covid free i pronto soccorso degli ospedali, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 67. I positivi alla data di oggi sono 2.650, di cui 2.601 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati), le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 2.308 (641sintomatici, 32 operatori sanitari).

I dimessi/guariti salgono a 97.783 dall’inizio della pandemia (+50)

Sono 1.339 i tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche. Di questi 974 sono molecolari e 29 sono i positivi al coronavirus rilevati con un rapporto del 2,9%. Tra questi 11 sono registrati in provincia di Macerata, sei in provincia di Pesaro Urbino, tre in provincia di Ancona, tre nel Fermano, due nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione.

Nel percorso di screening antigenico sono stati rilevati sei positivi su 365 test effettuati con un rapporto positivi/testati 2%”.