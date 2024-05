PORTO SANT’ELPIDIO – Il team Atletica di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con il comitato Fidal Marche organizzerà il TROFEO CONI Fase cat. Ragazze 2°Prova C.D.S. Ragazzi Gare di contorno degli Esordienti (A – B).



L’evento è previsto per domenica 2 Giugno dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso la pista dello Stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio. Per la Fase del Trofeo Coni riservato alle ragazze saranno previste le prove multiple suddivise in Tetrathlon A-B-C e per la categoria ragazzi si terrà la 2° Prova dei Campionati di Società Ragazzi.



Come gare di contorno ci saranno gli esordienti dal 2013 al 2016 che si cimenteranno nelle gare di 50 metri e 400 metri.



La Manifestazione si pone come obiettivo la volontà di promuovere e consolidare questo meraviglioso sport quale è l’atletica leggera nel nostro territorio. Il tutto all’insegna della sana competizione e dello spirito di partecipazione e inclusione.