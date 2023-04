CIVITANOVA MARCHE – Polizia stradale al lavoro lungo la costa maceratese per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, sono ben 22 le patenti ritirate in una sola notte, a Civitanova Marche, tutte per guida in stato di ebrezza.



Al volante delle automobili, sotto effetto di alcol, soprattutto giovani: fermati dieci giovani uomini tra i 18 e 27 anni, otto uomini di età superiore a 28 anni, una donna di 21 anni e per tre donne over 28.



Due automobilisti hanno persino forzato il posto di controllo ma sono stati immediatamente inseguiti e bloccati dagli agenti della Polizia Stradale: anche loro sono risultati positivi all’alcol test.



Sono state elevate complessivamente, 29 sanzioni al codice della strada e decurtati 235 punti.



Durante i controlli, è stata anche sanzionata una persona che guidava senza aver mai preso la patente; la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.