ASCOLI PICENO – Programmi congiunti fra Tirana, la Capitale Europea dello Sport 2023, e Ascoli Piceno, Città Europea dello Sport 2025, ma anche la promozione del turismo sostenibile, lo sviluppo di scambi economico-culturali, l’incremento dei viaggi d’istruzione scolastici e universitari e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistico-naturali sono stati i temi al centro di una serie di incontri istituzionali del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti a Tirana, nella giornata del 15 gennaio.

Il primo cittadino ha incontrato Vilma Bello, viceministro del Turismo e dell’Ambiente, Endri Hoxha, viceministro dello Sport e Nina Guga, viceministro dell’Istruzione e infine il sindaco di Tirana, Erion Veliaj. “Una giornata importante, che ci ha permesso di creare un nuovo legame con Tirana e con l’Albania – commenta Fioravanti -. Una sinergia volta, da un lato, a sensibilizzare entrambe le comunità alla comprensione delle rispettive culture, dall’altra a far conoscere sempre più la nostra splendida città, nella quale abbiamo invitato il sindaco Veliaj”.

Durante la giornata in Albania, il sindaco ha visitato la Scuola Italiana a Tirana, aperta nel 2018 dall’ascolana Sara Alesi, Daniela Corrias e Concetta Marotta. L’istituto, l’unico comprensivo paritario di lingua italiana in Albania, conta circa 100 alunni di varie nazionalità, dai 5 anni fino alla scuola secondaria di primo grado. Tra gli incontri anche quello con l’ambasciatore d’Italia Fabrizio Bucci. “È stata l’occasione – racconta Fioravanti – per discutere in merito all’incremento dei rapporti tra le due Nazioni, soprattutto in considerazione dei tanti italiani oggi residenti in Albania e della crescita delle aziende italiane nel Paese, che sta investendo molto nei servizi e nello sviluppo economico”.