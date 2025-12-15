Natale '25 a Falconara: ecco l'accensione dell'Albero e lo show nella "bolla magica" su èTV. Ecco le immagini dell'incredibile spettacolo che ha dato il via alle festività Natalizie. Nevicata, luci laser, performers all'interno di una bolla gigante. "Un grazie alle Associazioni, alle pro loco, a tutto il Comune di Falconara per l'organizzazione. Questo è il regalo Falconara, il nostro Natale siete voi!" ha dichiarato dal palco il Sindaco Stefania Signorini. A firmare la rappresentazione il celebre Service Alkmena Multimedia. Ha condotto il giornalista e presentatore Maurizio Socci