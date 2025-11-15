ASCOLI PICENO – Una persona ha perso la vita nel pomeriggio sulla strada statale 4 “Salaria”, al km 176+400, in un grave incidente che ha coinvolto un camion-cisterna per il trasporto di alimenti deperibili, un fuoristrada e un’altra auto.

L’impatto, avvenuto intorno alle 16.30, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto hanno estratto due dei tre occupanti del 4×4: uno era ormai senza vita, mentre l’altro è stato affidato alle cure dei sanitari e date le condizioni critiche è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area interessata dallo schianto. La Salaria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e le operazioni di sicurezza.