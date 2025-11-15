CASTELFIDARDO – Il Castelfidardo Academy compie un importante passo in avanti siglando la nuova affiliazione con il Cesena FC Academy e il Cesena FC Srl, una delle realtà più solide e strutturate del panorama calcistico nazionale nella formazione dei giovani. Un accordo che conferma la volontà del club fidardense di crescere e consolidarsi, dopo poco più di un anno di intensi investimenti nel proprio settore giovanile.

Questa collaborazione offre al Castelfidardo un accesso diretto a un modello di lavoro professionale e collaudato, grazie a un programma che prevede formazione di alto livello per tecnici e dirigenti, incontri periodici, scambi tecnici e momenti di confronto continuo con i responsabili del settore giovanile bianconero.

Le società lavoreranno in sinergia seguendo linee guida comuni, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità del percorso formativo di ogni giovane atleta.

Tra i punti chiave dell’accordo spiccano le giornate “Porte Aperte”, durante le quali allenatori e dirigenti del Castelfidardo potranno visitare le strutture del Cesena, assistere agli allenamenti e confrontarsi con lo staff tecnico del club romagnolo.

Sono inoltre previsti raduni, tornei e attività condivise tra le società affiliate, utili a favorire la crescita dei ragazzi e a permettere allo scouting del Cesena di individuare eventuali profili da inserire nelle proprie squadre selezionate.

Un ulteriore elemento di valore è il diritto di prelazione del Cesena sui giovani talenti del Castelfidardo, segno di un riconoscimento importante sulla qualità del lavoro svolto dalla società marchigiana e della fiducia riposta nella sua programmazione.

Le parole del presidente Maximiliano Ciucciomei

Il presidente del Castelfidardo Academy, Maximiliano Ciucciomei, ha espresso con entusiasmo la soddisfazione per questa affiliazione:

“Questa affiliazione è un regalo per i nostri ragazzi. Rappresenta la conferma del nostro forte impegno nel voler aumentare il livello tecnico e investire sui giovani. È un altro tassello fondamentale che dimostra la direzione che stiamo seguendo.”

Ciucciomei sottolinea anche il valore dell’esperienza diretta avuta con la realtà bianconera:

“Visitando la struttura del Cesena e conoscendo i loro referenti sono rimasto davvero colpito dalla professionalità, dall’organizzazione e dalle opportunità che offrono ai giovani. Non poteva essere altrimenti, considerando il livello del loro settore giovanile. Quando si investe sui giovani non si sbaglia mai: ecco perché non ho esitato a concludere questo accordo.”

Un progetto che guarda lontano

L’affiliazione, rinnovabile annualmente, consentirà alle due società di collaborare anche in camp estivi, tornei, iniziative Fair Play e progetti congiunti, ampliando la rete di occasioni formative per ragazzi, allenatori e dirigenti.

Sono previste inoltre facilitazioni per partecipare alle gare interne del Cesena, attraverso biglietti omaggio riservati alle società affiliate.

Grazie a questo accordo, il Castelfidardo Academy entra a pieno titolo in un circuito di eccellenza, rafforzando la propria identità e offrendo ai propri giovani un’opportunità concreta di crescita tecnica, educativa e sportiva.