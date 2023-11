PESARO – Ricerche in tutta la provincia di Pesaro dopo l’evasione di due detenuti dal carcere di Villa Fastiggi. Si tratta di una coppia di circa 40 anni, marito e moglie, entrambi di origini albanesi. I due erano in carcere dopo aver subito una condanna per tentato omicidio.



La coppia stava lavorando all’esterno del carcere in un’azienda agricola come previsto dal programma di reinserimento che stavano seguendo.



Nel pomeriggio di ieri, terminato il lavoro, i due erano attesi in carcere come ogni giorno ma non si sono presentati facendo così scattare l’allarme.