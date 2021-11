Tutta la Giunta regionale in isolamento, dopo un caso di positività al Covid di un assessore, emersa oggi dopo la riunione settimanale.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, gli assessori, il capo di gabinetto e il Segretario Generale della Regione Marche, si legge in una nota, hanno “ritenuto opportuno, a partire da oggi, porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente”.

Inoltre il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini ha deciso di annullare la seduta del Consiglio regionale che si sarebbe dovuta svolgere domani.

Castelli su Facebook: “Sto bene, ma i contagi sono risaliti”

“Cari amici, oggi pomeriggio ho scoperto di essere positivo al Covid. Sto bene. Non abbassiamo mai la guardia, anche se siamo vaccinati. Attualmente sono in isolamento e dalla mia abitazione continuerò a lavorare per la nostra comunità. Mi raccomando: prudenza e attenzione, i contagi sono risaliti”