MACERATA – Doveva essere una domenica di festa, ma appena usciti dalla chiesa per una Cresima lo schianto contro un muro. E’ successo a Macerata, in via Lori. La donna che era al volante, di 78 anni, ha perso la vita mentre il marito in auto con lei e la cognata sono stati soccorsi dai sanitari e portati uno all’ospedale di Macerata, l’altra in eliambulanza a Torrette. La Polizia Locale sta facendo i rilievi del caso: da capire se lo schianto sia stato preceduto da un malore che poi non ha lasciato scampo alla 78enne.