ANCONA – L’associazione dei genitori dei bambini cardiopatici dell’ospedale torrette di Ancona torna di nuovo a chiedere aiuto per accendere i riflettori sul tema delle visite in cardiologia pediatrica!

Ad oggi non solo le liste d’attesa sono state nuovamente chiuse per l’anno corrente ma le disponibilità vanno al 2024. Stesso discorso per gli Holter pediatrici, sappiamo che quelli effettuati lo scorso maggio sono stati refertati solo da qualche giorno.

In merito a quanto affermato dall’associazione “Un battito d’Ali” l’Assessore Filippo Saltamartini ha fatto sapere che sta seguendo con attenzione la vicenda e di aver verificato la seguente situazione: le liste sono aperte in vari centri delle Marche. Le prestazioni urgenti sono tutte garantite.

I pazienti nelle liste di pre-appuntamento in cui vengono inseriti i pazienti che non hanno trovato posto nei tempi previsti sono ad oggi una cinquantina e vengono ricontattati in 2, massimo 3, giorni.

Come già comunicato, l’Azienda Ospedaliera sta provvedendo all’assunzione di un medico con competenze nella cardiologia pediatrica.

Per quel che riguarda il territorio, sono stati attivati ambulatori di cardiologia pediatrica