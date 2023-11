FERMO – Grave incidente questa mattina a Casabianca di Fermo. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in un frontale.



Richiesto l’intervento di Icaro, che ha trasportato una persona ferita in modo grave all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di soccorso e i carabinieri di Porto San Giorgio per i rilievi.











IN AGGIORNAMENTO