MONTEMARCIANO – Poteva essere una tragedia, il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio.



Protagonista dell’episodio un coreano di 45 anni sopraggiunto da un malore in acqua, mentre stava facendo il bagno a Marina di Montemarciano, di fronte alla spiaggia libera vicino allo stabilimento Heidi.



Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, colpito da un crampo, si è fatto prendere dalla paura, iniziando a bere acqua.



A salvarlo dall’annegamento il bagnino dello stabilimento Leonardo e il titolare del ristorante Heidi Mauro Mengucci.



Il bagnino, dopo aver notato quell’uomo in difficoltà, si è subito tuffato, portandolo a riva e iniziando immediatamente a praticare le manovre di rianimazione, il koreano era in arresto cardiaco.

Intanto accorreva anche Mauro Mengucci con la bombola d’ossigeno in dotazione al proprio stabilimento.



Grazie alle tempestive cure dei due, l’uomo, dopo alcuni istanti, è riuscito a riprendersi. Sul posto è arrivata nel frattempo un’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale. Seppur grave, il 45enne coreano non sarebbe in pericolo di vita.