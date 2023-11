TOLENTINO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14 a Tolentino per un autoarticolato uscito di strada lungo la strada statale 77, nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Nell’impatto il tir si è praticamente aperto in due, il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è rimasto ferito in modo grave



Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, con autobotte e autogru, ha estratto il conducente che è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.