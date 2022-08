SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente questa mattina intorno alle 7 sull’autostrada A 14 in direzione sud all’interno della Galleria Croci di San Benedetto. Coinvolte due autovetture. Secondo le prime ricostruzioni sembra che gli occupanti di un veicolo, scesi in Galleria a causa della rottura improvvisa di un pneumatico, siano stati investiti da un’autovettura che stava sopraggiungendo.



Sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Allertato anche l’elisoccorso, che ha trasportato un ferito all’Ospedale regionale di Torrette.

Ancora da definire l’esatta dinamica del sinistro, che ha provocato una coda di 3 km in aumento. Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia da nord in direzione Pescara, di uscire a Grottammare e rientrare in autostrada a San Benedetto del Tronto.