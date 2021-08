ANCONA – Dramma a Portonovo , un turista di 38 anni residente a Biella in vacanza nella baia con la moglie incinta è deceduto dopo essere stato soccorso in mare dal gommone della società nazionale di salvamento di Portonovo e poi trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’allarme è scattato alle 13:15 quando il trentottenne si è buttato in mare per fare il bagno, ma poi alcuni bagnanti lo hanno visto in difficoltà e hanno subito chiamato aiuto. Per primi si sono mossi i volontari della società nazionale di salvamento di Portonovo insieme a un equipaggio della Croce Verde di Castelfidardo.

Lo hanno issato a bordo dove sono iniziate le manovre dei rianimazione mentre sul molo della baia atterrava anche l’eliambulanza. Le condizioni dell’uomo trovato privo di conoscenza e semi sommerso sono subito apparse disperate, le manovre di rianimazione sono continuate anche in volo fino a quando una volta arrivati in ospedale si è persa ogni speranza. La moglie del 38enne che era stata accompagnata all’ospedale si trova in stato di shock.