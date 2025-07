FERMO – Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si candida alle elezioni regionali nella lista del presidente Francesco Acquaroli. La lista civica in appoggio al governatore uscente si chiama “I Marchigiani per Acquaroli – Civici, concreti, competenti” e il primo cittadino fermano ha deciso di scegliere uno slogan legato al suo territorio: ‘Un sindaco in Regione! Mai più Fermo ultima Provincia’.



“Proverò a rappresentare questa città (Fermo), questo territorio in Regione per farlo pesare di più, come merita. – afferma – Ma non lo faccio in un partito già ben strutturato, lo faccio in una lista civica, ‘I Marchigiani'”. Calcinaro non è intenzionato a promuovere la sua immagine, anzi lancia qualche bordata ai candidati che in questi giorni sono comparsi nei 6×3 del Fermano con i loro volti: “non vedrete il mio faccione appeso in giro, solo il cognome perché credo nella sostanza più che nella forma. E sarò con una civica a supporto del presidente uscente e non in un partito per rimanere più legato all’unico faro che ho: fare pesare di più il Fermano. Questo è l’obbiettivo e per questo, nonostante negli ultimi dieci anni – non manca la stilettata al Partito democratico – abbia avuto il Pd locale costantemente contro, non mi troverò a scrivere “contro” il candidato presidente avversario ma solo sulle mie motivazioni forti. A partire dal motto: mai più Fermo l’ultima provincia”.