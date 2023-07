ANCONA – La prima persona a scendere dalla nave è stata una ragazza incinta, secondo quanto appreso minorenne, che è stata trasportata all’ospedale materno infantile Salesi da un’ambulanza della Croce Gialla.



Gli altri naufraghi, soccorsi dalla Humanity nei giorni scorsi in quattro operazioni nei pressi di Lampedusa, sono invece stati trasferiti in pullman al Palabrasili nella zona di Collemarino per le operazioni di identificazione e prima accoglienza sanitaria. L’assistenza sanitaria è garantita dalla Croce Rossa di Ancona, con una quarantina di persone tra medici, pediatri, infermieri e assistenti sociali.



Una centinaio di migranti dovrebbero essere trasferiti nel Lazio, circa 70 ad Ancona, trenta in Abruzzo. In tutto sono circa 200 i naufraghi arrivati oggi ad Ancona a bordo della SOS Humanity, provengono da una decina di Paesi tra cui Burkina Faso, Niger, Camerun, Sudan.