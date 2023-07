APECCHIO – Quella che doveva essere una giornata di mare con gli amici si è trasformata in una tragedia per un centauro 22enne che, nel primo pomeriggio odierno, ha perso la vita lungo la strada tra Città di Castello ed Apecchio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo in curva per finire, poi, contro due blocchi di cemento. Un impatto tremendo e, purtroppo, letale.

Era diretto a Fano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma i tentativi sono stati vani. Strazio tra i genitori, sopraggiunti poco dopo, e tra gli amici che si trovavano con lui per un dramma che ha lasciato tutti sgomenti.