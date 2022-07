PESARO – Terribile scontro frontale nel pomeriggio di ieri alle 18.30 in via Mondini, poco lontano dalla rotatoria di Santa Colomba.



Un automobilista milanese di 44 anni, alla guida di una vecchia Autobianchi A112, in viaggio sulla statale Adriatica in direzione sud, per errore ha imboccato in contromano il ponte su via Mondini. In quel momento però stava arrivando in senso opposto una vettura guidata da un 62enne di nazionalità albanese. L’impatto è stato violentissimo. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni gravissime, soprattutto il il 44enne milanese. Per entrambi è stato allertato l’elisoccorso che li ha portati a Torrette in codice rosso.