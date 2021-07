Con 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche si registra un calo nei contagi da Covid 19, mentre restano sostanzialmente stabili i ricoverati: sono undici in totale, uno in meno rispetto al giorno precedente.

Nuovi contagi: Ancona poi Pesaro-Urbino

E’ l’Anconetano il fronte più esposto dei nuovi contagi: sono 12. Segue Pesaro-Urbino a quota 8, Macerata (7), Ascoli Piceno (6), Fermo (3) e 4 da fuori regione. Il rapporto positivi/testati è del 5,3% per i tamponi molecolari (40 su 753), e dello 0,8% per gli antigenici (4 su 459). Il totale dei tamponi eseguiti è di 2256.

Stabili i ricoveri, nessun decesso in 24 ore

Sono 11 i ricoverati per Covid negli ospedali della regione: 2 i pazienti in terapia intensiva e 9 (-1 in 24 ore) nei reparti non intensivi.

Viaggiano verso quota 100 mila i guariti/dimessi: sono 99.718 (+23 in 24 ore).

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore.

Il tasso d’incidenza cumulativo su 100mila abitanti è di 14,85, ben lontano da 50, numero oltre il quale si accede alla zona gialla.