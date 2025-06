Non c’è pace per la comunità di Tolentino. A pochi giorni dall’ultimo, straziante saluto a Gessica, quattordicenne investita e uccisa da un furgoncino mentre attraversava sabato scorso le strisce pedonali, il femminicidio che si è portato via Gentiana. Anche stavolta il Sindaco Mauro Sclavi ha deciso di testimoniare la massima presenza dell’amministrazione, a nome dell’intera comunità. per questo anche stavolta il Comune di Tolentino proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali di Gentiana Hudhra, la donna di 45 anni uccisa a coltellate sabato sera dall’ex marito in pieno centro, davanti a decine di testimoni.

Lo ha annunciato il sindaco Mauro Sclavi, esprimendo il profondo cordoglio dell’amministrazione e della comunità locale. Contestualmente è stato deciso di rinviare a data da destinarsi la Festa dello sport, che era in programma per il pomeriggio di oggi.

Il femminicidio è avvenuto attorno alle 20 in viale Benadduci, nel cuore della cittadina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un 55enne di origine albanese, come la vittima – avrebbe raggiunto la ex moglie in monopattino, per poi accoltellarla più volte e infierire su di lei anche quando era già a terra, sotto gli occhi impietriti dei passanti. Subito dopo si sarebbe seduto su una panchina a pochi metri dal corpo della donna, attendendo l’arrivo dei carabinieri.

All’arrivo dei soccorsi, per Gentiana Hudhra, madre di due figli di 21 e 23 anni, non c’era ormai più nulla da fare. L’ex marito è stato portato in caserma e interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura di Macerata.