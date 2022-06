ANCONA – Grave incidente intorno alle 14 di pomeriggio ad Ancona in Via Vecchia del Pinocchio, all’altezza dello svincolo di collegamento con la variante. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrati.

Ad avere la peggio l’autista del ciclomotore, un 60enne della zona, immediatamente soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e trasportato a Torrette in codice rosso, con un politrauma. L’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto invece una donna, rimasta illesa. Sul posto per ricostruire le cause del sinistro la polizia municipale. Presente anche una pattuglia dei carabinieri in borghese, i primi a prestare soccorso dopo l’incidente.