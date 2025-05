Alla stazione di Ancona nuovi locali per la sede della Polizia ferroviaria con spazi di circa 500 metri quadrati posti al primo piano del fabbricato viaggiatori con accesso dal Piazzale Ovest.

La nuova sede del Compartimento Marche-Abruzzo-Umbria della Polfer è stata inaugurata oggi.

Rete ferroviaria italiana ha investito circa 300mila euro per la riqualificazione edilizia dei nuovi locali; la nuova sede sostituisce quella vecchia, più piccola e decentrata che era attiva dal 1986, mentre resta operativo il posto Polfer sul marciapiede del primo binario.

Alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, il direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e Reparti Speciali della polizia di Stato prefetto Renato Cortese, il responsabile Area direzione operativa stazioni di Rfi Vito Ortolano, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l'assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, il comandante del compartimento Polfer Marche Abruzzo e Umbria Michele De Tullio. Presenti il prefetto di Ancona Maurizio Valiante, il questore Cesare Capocasa e i vertici locali e regionali di tutte le forze dell'ordine.

"Il Compartimento Polfer Marche, Umbria e Abruzzo – ha sottolineato Cortese – è strategico per il ministero dell'Interno perché è un territorio molto ampio, nel quale si snoda una parte importante della rete ferroviaria italiana. Investire sulla sicurezza significa mettere insieme visione strategica, investimenti mirati e la dedizione quotidiana di tanti uomini e donne della Polizia ferroviaria che animano queste stazioni e danno sicurezza ai cittadini. La sicurezza del settore ferroviario è un valore fondamentale e significa garantire sicurezza a tutti i cittadini che devono sentirsi liberi e sicuri di prendere qualunque treno per le più varie ragioni".

E' stata una procedura durata oltre un anno e che ha accelerato negli ultimi sei mesi, nella quale sono stati investiti circa 300mila euro per riqualificare i 500 metri quadrati di locali, ha ricordato Ortolano, quella per portare gli uffici della Polfer al centro della stazione e avere una migliore visione e presenza.

Questa nuova sede, ha detto De Tullio, "ci consentirà di lavorare meglio in ambienti più salutari e nell'interesse dei cittadini, per dare un servizio sempre maggiore nell'interesse della collettività". Sono 14 i posti di polizia Polfer nel Compartimento Marche, Umbria e Abruzzo: sono circa 200 poliziotti che lavorano nelle tre regioni e una quarantina quelli in servizio ad Ancona.

"Potenziamo e riqualifichiamo un presidio di polizia importante – ha rimarcato il prefetto Valiante – al di là dell'attività svolta in ambito specialistico per garantire la sicurezza dei passeggeri, delle persone in stazione, e dell'infrastruttura, un ruolo determinate per la sicurezza pubblica. Potenzierà il sistema di sicurezza, garantirà maggiore visibilità e la certezza di avere la massima sicurezza all'interno della stazione" anche con "un'azione di prevenzione importante".

"Questo presidio per noi rappresenta in modo compiuto – ha detto il sindaco Silvetti – non solo la collaborazione tra Rfi, Polizia di Stato, polizia Ferroviaria, ma in particolare l'intento di rilanciare questo territorio, dando infrastrutture e dando un segnale e un percepito diverso ai cittadini. Sono importantissime le infrastrutture e gli strumenti di lavoro, la professionalità, la competenza, l'autorevolezza e il senso di responsabilità. Questo connubio di componenti fondamentali ci aiuta a dare risposte al cittadino"