SAN BENEDETTO – E’ prevista per domani pomeriggio l’autopsia sul corpo di Oloriana Bastianelli la donna di 74 anni morta nell’incendio del suo appartamento martedì in via della Pace a San Benedetto del Tronto. Sulle cause del rogo restano aperte tutte le ipotesi anche se gli inquirenti propendono per un incidente. A far scattare l’allarme, il fumo che usciva dalla camera da letto: un negoziante della zona ha avvertito i vigili del fuoco e i vicini. La donna viveva con i due figli in una palazzina di case popolari, ma era sola nel momento in cui si sono innescate le fiamme perché erano entrambi al lavoro. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, la 74enne era già deceduta in camera da letto. Insieme a lei è stato ritrovato morto anche il cane.