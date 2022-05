Perde il controllo della moto dietro una curva e si schianta contro la parete di roccia: tragedia questa mattina, lungo la Salaria, all’altezza della frazione Quintodecimo di Acquasanta Terme in direzione Ascoli.

A perdere la vita Elio Filipponi, 64 anni di Maltignano, in una domenica di sole in cui era salito in sella alla moto come tanti per un giro in montagna e stava già rientrando verso casa.

L’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo e nulla hanno potuto fare per strapparlo alla morte i sanitari giunti sul posto. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e i Carabinieri per i rilievi del caso.

L’altro schianto. Sempre nell’Ascolano, in mattinata, c’è stato un altro incidente. Questa volta tra due moto a Colle San Marco. Ferite tre persone, tra cui una donna che viste le gravi condizioni in cui versava è stata trasportata in eliambulanza all’Ospedale Regionale a Torrette di Ancona. Gli altri due sono stati soccorsi e poi affidati alle cure dell’Ospedale di Ascoli Piceno.