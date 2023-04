MACERATA – Una nuova storia esemplare all’Università di Macerata: Eleonora Caliri, 33 anni, studentessa e pittrice con sindrome di Down, originaria di Porto Recanati, si è laureata ieri in beni culturali e turismo con una tesi dal titolo “Donne, arte ed innovazione sociale: l’esperienza ‘libere guerriere’ della Global Thinking Foundation”.

“E’ una bellissima notizia – dice il rettore John McCourt -. La dottoressa Caliri ha affrontato gli studi universitari come un percorso di crescita ed emancipazione, andando oltre la condizione specifica di disabilità. Il suo è un esempio, uno sprone per tutti noi a non farci imprigionare dai pregiudizi, a non perdere fiducia nelle nostre capacità, ad avere il coraggio di intraprendere percorsi di crescita per realizzare i nostri sogni”. “E’ stato stimolante – commenta la relatrice della tesi Isabella Crespi, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi – potersi confrontare con una studentessa che mostra anche una grande sensibilità verso l’arte come impegno sociale per la parità di genere”

Quella di Eleonora è una storia di straordinaria resilienza e forza d’animo, che affonda le basi in una personale determinazione, coadiuvata da un impeccabile supporto familiare e dall’incontro con Global Thinking Foundation, fondazione no profit nata nel 2016 per iniziativa di Claudia Segre. Eleonora si inserisce all’interno della “Galleria delle Libere Guerriere”: uno spazio dedicato a giovani artiste under 35 che rispecchiano i valori di Libere di… vivere “Il mondo che vorrei – dice la stessa Eleonora – è un mondo a colori nel quali mi piacerebbe vivere e dove la rabbia che mi porto dentro per non essere compresa appieno lasci spazio alla possibilità di lavorare ed emanciparmi economicamente”.

Alla neo dottoressa sono giunti anche i complimenti del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: “Impegno e determinazione sono le basi più solide per raggiungere ogni obiettivo nella vita. Spero di poter conoscere presto Eleonora che, oltre ad essere una bravissima studentessa, ad impegnarsi per i diritti delle donne, per l’emancipazione femminile e l’inclusione, è anche un’artista talentuosa e ha già progetti molto ambiziosi per il suo futuro”.