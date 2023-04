ANCONA – I giochi sono fatti, depositate tutte le liste che si sfideranno alle amministrative di Ancona del 14 e 15 maggio. La chiusura del termine ultimo stamattina alle 12, nell’ex sala del Consiglio comunale in Largo XXIV Maggio. Sono in tutto 18 le liste presentate dalle varie forze politiche per le elezioni comunali del capoluogo in cui corrono sei candidati sindaci: Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), Roberto Rubegni (Verdi), Francesco Rubini (sinistra; 2 liste), Daniele Silvetti (centrodestra; 7 liste), Ida Simonella (centrosinistra; 6 liste), Enrico Sparapani (M5s)

Ieri erano state presentate 15 liste: stamattina poco prima delle 11 arriva il deposito delle liste di Forza Italia, Repubblicani e Udc. La prima ad essere presentata, nella due-giorni che si è chiusa oggi, era stata stata ieri la lista “Ancona Futura – Ida Simonella sindaco”. In tutto sono sei le liste a sostegno di Simonella per il centrosinistra: oltre ad Ancona Futura, “Ancona-Diamoci del Noi”, “Pd”, “Riformisti Azione-Iv-Calenda-Simonella sindaco”, “Ancona Popolare-Centristi per Ancona” e “Repubblicani”.

Sette le liste per il candidato di centrodestra Silvetti: oltre a “Udc” e “Forza Italia”, “Silvetti sindaco per Ancona Protagonista”, “Fratelli d’Italia”, “Lega Salvini Ancona”, “Rinasci Ancona – Civici e Solidali – Silvetti sindaco”, “Civitas Civici Salvi”.

In appoggio a Rubini le due liste: “Altra Idea di Città” e “Ancona città aperta”. Infine tre liste, ciascuna a sostegno di un candidato: “Movimento 5 stelle” per Sparapani, “Ripartiamo dai Giovani per Battino, e Europa Verde-Verdi per Rubegni.

Nelle Marche si vota per le Comunali in 15 Comuni tra i quali sono quattro quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti e votazione con sistema maggioritario a doppio turno: oltre al capoluogo di regione Ancona, Falconara Marittima (Ancona), Grottammare (Ascoli Piceno) e Porto Sant’Elpidio (Fermo).