ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 09.15 circa in via Strada del Fornetto per recuperare un cerbiatto che aveva perso l’orientamento e si era nascosto in un capanno agricolo posto nel giardino di una casa privata. La squadra di Ancona ha provveduto a recuperare l’animale, e dopo essersi accertati dello stato di buona salute, e stato rilasciato in un posto adatto a lui.