SENIGALLIA – Hanno messo in vendita biglietti falsi per il concerto di Jovanotti: due persone denunciate per truffa dalla Polizia di Stato. La vicenda è nata nei giorni scorsi, dopo la segnalazione di una donna al Commissariato di Senigallia. La stessa, non essendo riuscita a comprare quattro tagliandi per partecipare allo show di Pesaro, aveva cercato sul gruppo social ‘Concerti in Italia compro vendo biglietti’ per capire se ci fosse qualcuno disponibile a venderli. Così è stata contattata da una persona e la signora ha effettuato un bonifico di mille euro. Peccato che quei biglietti non le siano mai stati inviati. Motivi per i quali, dopo la querela e la successiva attività investigativa della Polizia, sono stati individuati un uomo e una donna, ora deferiti per truffa.