FERMO – Molestie in serie nei confronti di diverse donne, nel Fermano e in varie parti d’Italia, con chiamate, messaggi e video a sfondo sessuale utilizzando piattaforme social o di messaggistica istantanea: la Polizia di Stato di Fermo ha eseguito nei confronti di un 40enne di Altidona (Fermo) un provvedimento di sorveglianza speciale per la durata di tre anni, aggravabile a cinque anni anche con l’eventuale prescrizione dell’obbligo o del divieto di soggiorno nel Comune di residenza, prevedendosi, in caso di violazioni, l’arresto fuori dei casi di flagranza o il fermo di indiziato di reato.



Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Ancona su proposta del Questore di Fermo Luigi Di Clemente nei confronti del destinatario già ammonito due volte per questo tipo di condotte: prevede numerose prescrizioni tra cui il divieto di avvicinare la vittima in qualsiasi modo, l’obbligo di rincasare a una certa ora e non uscire prima delle 7 del mattino, di recarsi presso un ufficio di Polizia a orari prestabiliti due giorni a settimana.

Il 40enne si è reso autore di più condotte vessatorie e persecutorie ai danni in particolare di una donna del Fermano, ma anche di altre in zona o residenti altrove, a partire dal giugno 2022.

Alla notifica del provvedimento, personale di Polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche, ha illustrato al 40enne i percorsi da seguire presso strutture specializzate della provincia per gestire soggetti maltrattanti ove intraprendere un percorso per riconsiderare volontariamente le proprie azioni