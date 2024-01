Sono preoccupati per la salute e per l'impatto ambientale e paesaggistico i residenti di via Panoramica che, dall'inizio dell'anno, stanno combattendo contro l'installazione di un'antenna di oltre 30 metri in un terreno privato nel comune di Ancona, in aperta campagna sopra Collemarino, ma che invece avrà ricadute tangibili sull'abitato di Falconara.