FALCONARA – Sabato 22 gennaio sarà aperto in via straordinaria il centro vaccinale comunale allestito nella pinacoteca francescana di piazza Sant’Antonio. Il centro resterà aperto dalle 9 alle 13 e le vaccinazioni saranno organizzate in modo da consentire l’accesso sia ai prenotati, sia a chi non ha effettuato la prenotazione. Dalle 9 alle 12 potranno accedere solo i prenotati, per i quali saranno riservati 300 vaccini.

Altre 100 dosi saranno somministrate tra le 12 e le 13 ai non prenotati. Per le vaccinazioni di sabato prossimo le prenotazioni verranno aperte nella giornata di lunedì 17 gennaio, tramite il portale disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Falconara (link https://www.comune.falconara-marittima.an.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1961.html). La raccomandazione è quella di rispettare gli orari: la mattinata è riservata prevalentemente ai prenotati e l’ultima ora a chi non ha la prenotazione.

Il servizio sarà garantito grazie alla disponibilità dei medici di famiglia e alla preziosa collaborazione degli infermieri volontari, dei volontari del gruppo comunale di protezione civile e del Gruppo Amici per lo Sport. Come sempre il presidio sanitario sarà assicurato dai volontari della Croce Gialla di Falconara. Sono oltre 3.200 le dosi somministrate dal 16 dicembre, data di apertura della struttura, messa a disposizione dalla Biblioteca francescana.