FANO – Tragedia nella tarda mattinata odierna, sopra i cieli dell’aeroporto di Fano. Due paracadutisti esperti, una donna e un uomo, sono deceduti in seguito ad un lancio con il paracadute. Sono Violetta Laiketsion, di 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, istruttore, residente a Fano. Secondo le ricostruzioni, i paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e le due persone sarebbero precipitati da circa 40 metri di altezza. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, oltre ai sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto constare il decesso.

Il sindaco Luca Serfilippi, sui social, si unisce al dolore dei familiari: “Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa: all’aeroporto cittadino due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio. A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie”.