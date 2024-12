CIVITANOVA – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di venerdì sul tratto marchigiano dell’A14. Intorno alle 15.30, infatti, a pochi chilometri, direzione sud, dal casello autostradale di Civitanova, tre vetture sono rimaste coinvolte in uno schianto che ha causato la morte di una donna di 72 anni, residente in provincia di Bologna.

Due uomini sono rimasti feriti. Dopo l’incidente si sono formate code per quasi quattro chilometri verso su tra Porto Recanati e Civitanova Marche. Dopo la segnalazione, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, la polizia stradale della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio (Fermo), i vigili del fuoco di Civitanova Marche e il personale della società Autostrade.

Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime. Immediato il trasporto in ospedale dove però la donna, da lì a breve, è morta. Restano in osservazione in ospedale i due uomini feriti. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio degli agenti della polizia autostradale.

Un altro incidente stamattina. Un operaio è stato investito, questa mattina intorno alle 11, in un cantiere mobile presente nel tratto autostradale marchigiano dell’A14 che collega Porto Sant’Elpidio (Fermo) a Civitanova Marche (Macerata). Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo sarebbe stato investito da un mezzo di lavoro. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i militi della Croce azzurra di Porto San Giorgio (Fermo), l’automedica, la polizia autostradale e il personale di società Autostrade. La centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza e l’uomo, rimasto sempre cosciente, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale Torrette di Ancona per accertamenti medico-sanitari.