Si accascia a terra mentre esce dal supermercato e non si riprende più, si è spento oggi Mariano Guzzini ex Segretario del Pci in pensione. 79 anni, era conosciutissimo ad Ancona per la sua attività politica e non solo. Sarebbe stato fatale un malore all’uscita del supermercato di via Maratta dove l’uomo si era recato per fare spesa intorno alle 12:30. Dopo aver perso conoscenza è caduto a terra sbattendo la testa. Non c’è stato nulla da fare, neanche con l’intervento sul posto del personale del 118 che ha provato per oltre quaranta minuti a rianimarlo senza successo. Sul posto presente anche la polizia.